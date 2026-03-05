Menü Suche
Kommentar 12
Update Bundesliga

Unterschrieben: Bayern bedient sich bei RB

Mit Max Eberl und Christoph Freund verantworten mittlerweile zwei ehemalige Red Bull-Bosse die Kaderplanung des FC Bayern. Kein Wunder, dass man sich beim alten Arbeitgeber umschaut.

von Lukas Hörster
3 min.
Max Eberl freut sich seines Lebens @Maxppp

Der FC Bayern will vielversprechende Talente schon im Teenager-Alter an die Säbener Straße locken. Erfolgsmodelle sind etwa Jamal Musiala (23) oder Lennart Karl (18): Sie sind zwar keine urbayrischen, klassischen Eigengewächse – kamen aber beide nach ihren Verpflichtungen noch um Jugendbereich des FCB zum Einsatz und sind heute fester Bestandteil des Profikaders.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein anderes Talent, das diesen Weg gehen soll, ist offenbar Matteo Maric. Wie Fabrizio Romano berichtet, arbeitet der FCB aktuell mit Nachdruck an der Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers von RB Salzburg. Maric wäre – wie einst Musiala und Karl – zunächst für den Nachwuchsbereich eingeplant.

Update (19:13 Uhr): Das ging schnell: Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Maric mittlerweile in München unterschrieben. Der zehnfache österreichische U-Nationalspieler kommt gegen Zahlung eine Ablöse in unbekannter Höhe im Sommer zu den Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern
Salzburg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Salzburg Logo FC Salzburg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert