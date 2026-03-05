Unterschrieben: Bayern bedient sich bei RB

Der FC Bayern will vielversprechende Talente schon im Teenager-Alter an die Säbener Straße locken. Erfolgsmodelle sind etwa Jamal Musiala (23) oder Lennart Karl (18): Sie sind zwar keine urbayrischen, klassischen Eigengewächse – kamen aber beide nach ihren Verpflichtungen noch um Jugendbereich des FCB zum Einsatz und sind heute fester Bestandteil des Profikaders.

Ein anderes Talent, das diesen Weg gehen soll, ist offenbar Matteo Maric. Wie Fabrizio Romano berichtet, arbeitet der FCB aktuell mit Nachdruck an der Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers von RB Salzburg. Maric wäre – wie einst Musiala und Karl – zunächst für den Nachwuchsbereich eingeplant.

Update (19:13 Uhr): Das ging schnell: Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Maric mittlerweile in München unterschrieben. Der zehnfache österreichische U-Nationalspieler kommt gegen Zahlung eine Ablöse in unbekannter Höhe im Sommer zu den Bayern.