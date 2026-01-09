Menü Suche
Vorbild Yamal: Barça will mit Dro verlängern

von Remo Schatz - Quelle: Mundo Deportivo
Dro Fernández jubelt mit Fermín López @Maxppp

Dro Fernández soll die Zukunft beim FC Barcelona gehören. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, soll dem Supertalent zu seinem 18. Geburtstag am kommenden Montag ein neuer langfristiger Vertrag vorgelegt werden. Der bisherige Kontrakt des Spielgestalters läuft 2027 aus.

Ähnlich verfahren sind die Katalanen bereits zuvor bei Lamine Yamal (18) oder Pau Cubarsí (18). Dro gehört seit dem vergangenen Sommer dem Profikader an, fünfmal setzte Trainer Hansi Flick auf den Youngster.

