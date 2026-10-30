Joshua Kimmich steht dem FC Bayern im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund zur Verfügung. Wie ‚Sky‘ berichtet, kehrt der Mittelfeldspieler in den Kader zurück. Am heutigen Freitag hatte Kimmich erstmalig mit der Mannschaft trainiert.

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In den vergangenen Tagen war der 31-Jährige dem Trainings- und Spielbetrieb des deutschen Rekordmeisters ferngeblieben. Der Grund dafür war der plötzliche Tod seines Vaters.