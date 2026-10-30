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Bundesliga

Kimmich-Entscheidung gefallen

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Joshua Kimmich fällt für die kommende Champions League-Partie gegen den FC Arsenal aus @Maxppp
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Joshua Kimmich steht dem FC Bayern im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund zur Verfügung. Wie ‚Sky‘ berichtet, kehrt der Mittelfeldspieler in den Kader zurück. Am heutigen Freitag hatte Kimmich erstmalig mit der Mannschaft trainiert.

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In den vergangenen Tagen war der 31-Jährige dem Trainings- und Spielbetrieb des deutschen Rekordmeisters ferngeblieben. Der Grund dafür war der plötzliche Tod seines Vaters.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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