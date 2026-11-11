BVB: Der große Glücksgriff auf dem Transfermarkt

Bisherige Leistung: 5/6

Nach ein paar Wochen Anlaufzeit hat sich Joey Veerman bei Borussia Dortmund einen Stammplatz erarbeitet. Der Niederländer ist der neue Taktgeber, Niko Kovac schwärmte kürzlich: „Was mir besonders gut gefällt bei ihm, ist die Einfachheit. In der Einfachheit liegt die Schwierigkeit, aber auch die Schönheit.“ Der BVB-Coach sieht für sein Team „einen riesigen Benefit durch seine Präsenz und Kontrolle“.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Mit 27 Jahren ist Veerman noch im besten Fußballeralter. Ob der 1,85 Meter große Rechtsfuß weitere Leistungssprünge machen kann, bleibt allerdings abzuwarten. Hält Veerman sein aktuelles Niveau, dürften alle bei den Schwarz-Gelben glücklich sein.

Preis/Leistung: 5/6

22 Millionen Euro überwiesen die Dortmunder an die PSV Eindhoven. Keine geringe Summe für den Bundesligisten, aber eine marktgerechte. Nach aktuellem Stand erweist sich die investierte Ablöse als bestens angelegtes Geld.

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Erwartungen erfüllt: 6/6

Dass Veerman im dichtbesetzten Mittelfeld des BVB gleich so schnell so eine tragende Rolle einnimmt, war nicht unbedingt vorauszusehen. Die Erwartungen hat der 20-fache Nationalspieler also eher übertroffen. Intern wird er von vielen sogar als der „heimliche Königstransfer“ bezeichnet.

Wiederverkaufswert: 4/6

Die Borussia stattete Veerman mit einem bis 2031 datierten Vertrag aus. Die ganz große Ablöse wird er dem BVB in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr einspielen. Ein Verlustgeschäft ist derzeit aber auch nicht zu erwarten.

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Taktischer Fit: 6/6

Mit seinen lobenden Worten untermauerte Kovac, wie gut Veerman taktisch zum Revierklub passt. Der Stratege ist der beste Passgeber im Mittelfeld und ein Spielertyp, der dem System bislang gefehlt hat. Daher hat sich Veerman für den BVB als ein echter Unterschiedsspieler entpuppt.

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