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UEFA Nations League

Musiala & Havertz verletzt: Klopp nominiert Duo nach

Die deutsche Nationalmannschaft hat den Punkt beim Nations League-Auftakt in den Niederlanden (1:1) teuer bezahlt. Jamal Musiala (FC Bayern) und Kai Havertz (FC Arsenal) kehren vorzeitig zu ihren Vereinen zurück.

von Lukas Hörster - Quelle: dfb.de
3 min.
Jürgen Klopp 2026 beim DFB @Maxppp
Niederlande 1-1 Deutschland

„Das sind die absolut negativen Highlights“, ordnete Jürgen Klopp nach seinem DFB-Debüt die Verletzungen bei Jamal Musiala und Kai Havertz ein. Jetzt ist klar: Bei Havertz handelt es sich um eine Muskelzerrung, bei Musiala um einen Muskelfaserriss. Beide reisen vorzeitig vom DFB-Team ab.

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Klopp hat bereits reagiert und zwei Spieler, die eigentlich erst für das dritte und vierte Spiel des Lehrgangs vorgesehen waren, nachnominiert. Wie der DFB mitteilt, reisen Florian Wirtz vom FC Liverpool und Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt vorzeitig an.

Klopp ersetzt Zehner Musiala und Stürmer Havertz somit positionsgetreu. Wirtz und Burkardt werden bei Klopps Heim-Debüt am Sonntag (20:45 Uhr) in Augsburg gegen Griechenland dabei sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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