Bei der Verpflichtung von jungen Spielern aus Südamerika ist Borussia Dortmund dem FC Bayern in den vergangenen Transferperioden einen großen Schritt voraus gewesen. Der Markt ist für den Rekordmeister aber keinesfalls ein blinder Fleck. Scouts der Bayern sind durchaus vor Ort aktiv und beschäftigen sich mit den Stars von morgen.

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Einer davon könnte Eduardo Pape sein. ‚Absolut Bayern‘ berichtet, dass der 17-jährige Brasilianer von Cruzeiro beim Bundesliga-Klub aus der bayrischen Landeshauptstadt auf dem Zettel steht. Insbesondere beim UEFA Friendship Cup, der vergangenen Monat in der Schweiz stattfand, sollen Vertreter der Bayern bei Pape genauer hingeschaut haben.

Dort war der Youngster mit der brasilianischen U18-Nationalmannschaft aktiv. Die junge Seleção traf auf die Auswahlteams aus Kanada, Spanien, der Elfenbeinküste und Kolumbien. In seinem Heimatverein aus Belo Horizonte ist Pape bislang für die U20 aktiv. Ein Pflichtspiel für die Profis steht noch nicht auf der Habenseite des Ausnahmetalents.

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Trotzdem gilt er als eines der größten Talente des Landes. Auf dem Spielfeld ist der 1,86 Meter große Rechtsfuß im zentralen Mittelfeld beheimatet. Nicht zwingend eine Position, auf der Bayern kurzfristig Handlungsdruck spürt. Dass Pape langfristig gesehen eine interessante Personalie ist, liegt allerdings auf der Hand.

Der ‚Guardian‘ führt ihn als einen der 60 besten Talente weltweit in seinem Jahrgang. Spekuliert wurde bereits über eine mögliche Ablöse im Bereich von 40 Millionen Euro. Nach aktuellem Stand wäre dies eine Investition, die eher untypisch für Bayern wäre.