Aké vollzieht Überraschungstransfer

Nathan Aké bricht zu neuen Ufern auf. Der 31-jährige Innenverteidiger, der auch auf der linken Defensivseite einsetzbar ist, verlässt Manchester City ein Jahr vor Vertragsende und wechselt zum türkischen Spitzenklub Fenerbahce. Laut Fabrizio Romano zahlen die Istanbuler rund sieben Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen an möglichen Boni.

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Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.



2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026

Der niederländische Nationalspieler war 2020 für rund 45 Millionen Euro vom AFC Bournemoth nach Manchester gewechselt und feierte mit den Skyblues unter anderem den Champions League-Titel und mehrfach die englische Meisterschaft. In der vergangenen Saison stand Aké allerdings nur noch selten in der Startelf.