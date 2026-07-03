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Aké vollzieht Überraschungstransfer

von Fabian Ley
1 min.
Nathan Aké hebt fragend die Arme @Maxppp

Nathan Aké bricht zu neuen Ufern auf. Der 31-jährige Innenverteidiger, der auch auf der linken Defensivseite einsetzbar ist, verlässt Manchester City ein Jahr vor Vertragsende und wechselt zum türkischen Spitzenklub Fenerbahce. Laut Fabrizio Romano zahlen die Istanbuler rund sieben Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen an möglichen Boni.

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Der niederländische Nationalspieler war 2020 für rund 45 Millionen Euro vom AFC Bournemoth nach Manchester gewechselt und feierte mit den Skyblues unter anderem den Champions League-Titel und mehrfach die englische Meisterschaft. In der vergangenen Saison stand Aké allerdings nur noch selten in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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