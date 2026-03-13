Menü Suche
Bayern denkt an Messi

Trotz einer bislang überragenden Saison blickt man sich auch beim FC Bayern nach Verstärkungen um. Auch der Name Messi kursiert an der Säbener Straße.

von Luca Hansen - Quelle: Bild | Bayern Insider
1 min.
Rayane Messi im Einsatz für NEOM SC @Maxppp

Der FC Bayern München spielt eine herausragende Saison. In allen drei Wettbewerben hat man die Chance auf den Titel. Und dennoch blickt sich der Rekordmeister naturgemäß weiter nach Verstärkung um, schließlich will der Ligaprimus auch in Zukunft erfolgreich bleiben. Dabei kursiert auch ein im Weltfußball bestens bekannter Name an der Säbener Straße.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht Messi auf der Liste der Münchner. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um den argentinischen Superstar, sondern um dessen Namensvetter Rayane Messi, der derzeit von Racing Straßburg an den NEOM SC verliehen ist. Dem Boulevardblatt zufolge hatte sich der FC Bayern schon 2024 mit dem 18-Jährigen beschäftigt.

Davon weiß auch Christian Falk vom ‚Bayern Insider‘: „Er gehört Straßburg, ist nur ausgeliehen – und Bayern war an dem schon mal dran. Er ist intern bekannt bei Bayern, er ist U19-Nationalspieler von Frankreich.“

Messi ist auf den Flügelpositionen beheimatet. Bevorzugt agiert der Rechtsfuß über links, bei Bayern wurde er im Fall der Fälle also am ehesten als Backup für Luis Díaz (29) fungieren. Bei Straßburg läuft Messis Vertrag noch bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
