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UEFA Nations League

Tuchel bestätigt: Spieler machen sich Sorgen

von Dominik Sandler
1 min.
Thomas Tuchel diskutiert mit Anthony Gordon @Maxppp

Der Skandal rund um Manchester City lässt auch die Spieler nicht kalt. Das bestätigt Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz: „Es ist natürlich ein Thema, und wir sprechen darüber beim Abendessen und an einem Tisch mit acht oder zwölf Leuten. Natürlich sprechen wir auch beim Frühstück darüber. Und ich weiß, dass die Spieler von Man City sehr, sehr viele Nachrichten, Anrufe und Rückmeldungen dazu bekommen.“

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Aktuell hat Tuchel in Elliot Anderson (23), Marc Guéhi (26) und Nico O’Reilly (21) gleich drei Spieler der Skyblues für die Three Lions berufen. „Sie sind völlig ahnungslos und wissen nicht, was vor sich geht. Also, ja, ich denke, es ist ein Thema“, so der deutsche Trainer der Engländer, dessen Spieler außerdem besorgt seien. ManCity droht ein hartes Urteil bis hin zum Zwangsabstieg, nachdem der Klub über viele Jahre bei den Finanzen betrogen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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