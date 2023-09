Einigung über Amrabat-Deal

Marokkos WM-Star Sofyan Amrabat bekommt wohl seinen Wunsch-Transfer nach England. Wie die FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, steht Manchester United kurz vor einer Einigung mit dem AC Florenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amrabat soll per kostenpflichtiger Leihe samt Kaufoption ins Old Trafford wechseln. Quasi den gesamten Sommer über stand ein Transfer des 27-jährigen Mittelfeldspielers im Raum – nun gelingt am Deadline Day doch noch der Durchbruch.