N’Dicka: Eintracht will reinen Tisch machen

Seit Monaten kursieren mehr oder weniger gehaltvolle Gerüchte über die Zukunft von Evan N’Dicka (23). Eine Spur führte etwa zum FC Barcelona, dann wieder andere nach Italien – mal zu Inter, mal zum AC Mailand, zuletzt zur AS Rom. Eine Entscheidung im Poker um den französischen Innenverteidiger lässt aber nach wie vor auf sich warten.

Klar scheint nur, dass Eintracht Frankfurt keine Chance auf eine Verlängerung haben dürfte. Andererseits: Bisher ist N’Dicka schlicht nicht auf die Avancen der Hessen eingegangen – eine klare Absage gab es seinerseits nicht. Deshalb wollen die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche in den kommenden Tagen reinen Tisch machen.

Laut ‚Bild‘ stehen dann klärende Gespräche mit der Spielerseite an. N’Dickas Versteckspiel soll ein Ende haben, der Abwehrmann sich zumindest klar in puncto Abschied positionieren. Dann herrscht endlich Klarheit am Main. Wohin es für N’Dicka danach gehen wird, ist dann eine andere Sache – und nicht die der Eintracht.