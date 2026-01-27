Neuer Klub für Ward-Prowse

Mittelfeldspieler James Ward-Prowse wird in der Rückrunde nicht bei West Ham United spielen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der 31-Jährige unmittelbar vor einer Leihe zum FC Burnley. Die Hammers verleihen den elffachen englischen Nationalspieler innerhalb der Premier League ohne Kaufoption bis zum Ende der Spielzeit.

Bei West Ham hatte Ward-Prowse unter Nuno Espírito Santo keine Rolle mehr gespielt, seit Ende September war er bis zum vergangenen Wochenende nicht mehr im Kader. West Ham habe bereits grünes Licht für den Medizincheck gegeben. Beim Klub aus Ost-London steht Ward-Prowse noch bis 2027 unter Vertrag.