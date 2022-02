Roca will „noch viele Jahre“ bei Bayern bleiben

Marc Roca hofft auf eine lange Zukunft im Bayern-Trikot. „Ich fühle mich sehr wohl und würde gerne noch viele Jahre hier sein“, erklärt der Mittelfeldspieler im Mitgliedermagazin ‚51‘. Roca will mit den Münchner „viele Titel gewinnen – das ist jedenfalls unser Ziel. Entscheidend ist, jeden Tag hart zu arbeiten. So habe ich es immer gehalten – und so werde ich weiter vorgehen.“

Monatelang blieb der 25-jährige Spanier zu Saisonbeginn ohne Einsatz, stand dann aber bei acht der vergangenen neun Pflichtspiele auf dem Platz. Roca sagt: „Meine Chance kam etwas später, aber ich habe immer versucht, so gut wie möglich zu trainieren, mich auf mich selbst zu konzentrieren und ein bisschen besser zu sein als gestern, damit ich, wenn es soweit ist, bereit bin.“ Rocas Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2025.