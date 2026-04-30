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Werder: Saison-Aus für Weiser

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Weiser im Training @Maxppp

Werder Bremen wird in der laufenden Saison aller Voraussicht nach nicht mehr auf Mitchell Weiser zurückgreifen können. Das erklärt SVW-Coach Daniel Thioune gegenüber ‚Bild‘: „Wenn wir weiterhin auf dem Weg sind, dass die Saison nach 34 Spieltagen für uns vorbei ist, wird es sehr anspruchsvoll, Mitch bis dahin auf den Platz zurückbringen. Er hat bisher nicht einmal mit der Mannschaft trainiert. Daher glaube ich nicht, dass er in dieser Saison noch einmal in einem Pflichtspiel für uns aufläuft.“

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Der 32-jährige Rechtsverteidiger fällt nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer bereits die komplette Saison aus. Zudem läuft der Vertrag des zwölfmaligen deutschen U21-Nationalspielers Ende Juni aus. Wie es mit Weiser weitergeht, steht noch nicht fest. „Vertraglich gibt es keinen neuen Stand, da werden wir weitere Gespräche führen“, stellt Sportgeschäftsführer Clemens Fritz auf Nachfrage der Boulevardzeitung fest.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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