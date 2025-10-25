Klarheit bei Fernandes

In Bezug auf eine Ausstiegsklausel von Bruno Fernandes (31) scheint es nun Gewissheit zu geben. Laut der ‚BBC‘ ist in dem bis 2027 datierten Kontrakt des Spielmachers von Manchester United eine Exit-Option integriert, die sich auf 65 Millionen Euro beläuft, jedoch ausschließlich von ausländischen Vereinen gezogen werden kann.

Zuletzt wurde Fernandes immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Wilde Gerüchte kursierten auch um den FC Bayern. Dem Bericht zufolge kommt für den portugiesischen Nationalspieler (84 Länderspiele) ein United-Abschied zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht infrage. „Ich habe immer gesagt, dass ich hier glücklich bin“, wird Fernandes zitiert.