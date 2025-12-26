Bitshiabu-Flucht: Machtwort von RB?

RB Leipzig wird El Chadaille Bitshiabu (20) in diesem Winter offenbar nicht ziehen lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Leipzig-Bosse um Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer intern ein Wechselverbot für den abwanderungswilligen Innenverteidiger festgelegt.

Bitshiabu kommt bei RB kaum zum Zug. Lediglich in drei Bundesligaspielen durfte der Hüne in der laufenden Spielzeit mitwirken. Zuletzt fehlte er verletzt. In der Folge berichtete Fabrizio Romano, der Linksfuß könne die Sachsen im Winter verlassen. Interesse bekunden demzufolge vor allem Klubs aus der Premier League.