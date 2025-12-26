Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Bitshiabu-Flucht: Machtwort von RB?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
El Chadaille Bitshiabu @Maxppp

RB Leipzig wird El Chadaille Bitshiabu (20) in diesem Winter offenbar nicht ziehen lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Leipzig-Bosse um Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer intern ein Wechselverbot für den abwanderungswilligen Innenverteidiger festgelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bitshiabu kommt bei RB kaum zum Zug. Lediglich in drei Bundesligaspielen durfte der Hüne in der laufenden Spielzeit mitwirken. Zuletzt fehlte er verletzt. In der Folge berichtete Fabrizio Romano, der Linksfuß könne die Sachsen im Winter verlassen. Interesse bekunden demzufolge vor allem Klubs aus der Premier League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
El Chadaille Bitshiabu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
El Chadaille Bitshiabu El Chadaille Bitshiabu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert