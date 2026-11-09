Bei Leon Goretzka wollte trotz seines Premierentreffers im Trikot von Aston Villa keine überschwängliche Freude aufkommen. Nachdem die Villans gegen Manchester United noch in letzter Sekunde den 4:4-Ausgleich kassiert hatten, stellte der Ex-Bayern-Profi gegenüber ‚Sky‘ fest: „Das hat man heute auch gemerkt, hier und da geht es noch zu leicht, es ist noch zu fragil alles. Aber da werden wir weiter dran arbeiten. Dass das Potenzial da ist, ist ja erstmal eine gute Nachricht.“

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Dass er seit seinem Wechsel im Sommer so positiv empfangen wurde, sorgt dennoch für positive Gefühle: „Es macht riesig Spaß, ich bin super aufgenommen worden im Verein. Ich weiß, das ist immer so eine Floskel, aber in dem Fall war es wirklich so.“ Auch sein erstes Tor habe einen Effekt: „Jetzt fühle ich mich immer besser und bin froh, dass ich das Vertrauen zurückzahlen kann.“ Mit seinem Klub liegt Goretzka auf Rang zehn in der Premier League und hält den Anschluss an die internationalen Plätze.