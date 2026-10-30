Winter-Transfer: Liverpool kontaktiert verlorenen Sohn

Kehrt Trent Alexander-Arnold tatsächlich zum FC Liverpool zurück? Die Spur wird offenbar immer heißer. Laut ‚SER Deportivos‘ haben die Reds das Umfeld des 28-Jährigen kontaktiert, um ihr Interesse zu hinterlegen. Angestrebt werde zunächst eine Leih-Rückkehr im Winter.

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Wie Real Madrid einem Abgang des Rechtsverteidigers gegenübersteht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zu den Leistungsträgern gehört Alexander-Arnold dort nicht, von 13 möglichen bestritt er nur vier Spiele von Anfang an. Zuletzt soll er deswegen zusätzlich zu den Reds sogar beim FC Arsenal, dem FC Chelsea und Manchester City angeboten worden sein. Problematisch für einen Transfer nach Liverpool könnte ‚SER Deportivos‘ zufolge das Gehalt des Engländers werden, das dem Vernehmen nach bei jährlich rund 16,7 Millionen Euro brutto liegt.