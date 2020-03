Arsenal: Mustafi schwärmt von Arteta

Shkodran Mustafi scheint mit Mikel Arteta den richtigen Trainer an seiner Seite zu haben. Im Interview mit ‚Sky‘ sagte der Weltmeister von 2014: „Ich fühl mich sehr wohl, ich verstehe seine Art von Fußball und das passt zu mir. Ich hab das Gefühl, dass ich in der kurzen Zeit mit ihm auch das ein oder andere noch dazu gelernt habe.“

Seit Arteta kurz vor Weihnachten das Ruder bei den Gunners übernommen hatte, kam Mustafi bis zur Corona-bedingten Spielpause wieder regelmäßiger zum Einsatz. Ob das einen Verbleib bei Arsenal bedeutet, vermag der 27-Jährige nicht vorherzusehen. „Was die Zukunft bringt, ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Es sind in dieser Zeit so viele Fragen offen“, so der Innenverteidiger, der noch einen bis 2021 datierten Vertrag besitzt.