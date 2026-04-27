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Wolfsburg: Ex-Sportchef Christiansen vor Rückkehr

von Lukas Weinstock - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung
Christiansen schaut zufrieden @Maxppp

Peter Christiansen steht vor einer Rückkehr in die dänische Heimat. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, zieht es den Funktionär zurück zum FC Kopenhagen. Bereits von 2021 bis 2024 war Christiansen für den Hauptstadtklub tätig.

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Danach folgte ein misslungenes Engagement beim VfL Wolfsburg. Beim abstiegsbedrohten Bundesligisten steht der geschasste Geschäftsführer Sport noch bis Januar 2027 unter Vertrag. Um die Auflösung seines Kontrakts zu erleichtern, ist Christiansen dem Bericht zufolge bereit, seine finanziellen Forderungen zu reduzieren.

veröffentlicht am
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