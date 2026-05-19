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Miras auf Werder-Radar

von Dominik Schneider - Quelle: RTL | n-tv
3 min.
Clemens Fritz im Stadion @Maxppp

Bei Werder Bremen wird es im Sommer auf der Torhüterpositon Bewegung geben. Nach Informationen von ‚RTL‘ und ‚n-tv‘ steht Nacho Miras (28) von KV Mechelen auf dem Zettel der Grün-Weißen. Der Spanier könnte den Kaderplatz von Mio Backhaus (22) einnehmen, der vor einem Wechsel steht. Florian Kastenmeier (28) von Fortuna Düsseldorf ist laut ‚DeichStube‘ auch weiterhin ein Kandidat.

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Als neue Nummer eins wird aber aller Voraussicht nach Karl Hein (24) eingeplant. Der Leihspieler vom FC Arsenal könnte per Auslösen der Kaufoption festverpflichtet werden. Drei Millionen Euro Ablöse würden dann in die Kasse der Gunners fließen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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