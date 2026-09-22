Mbappés Botschaft an Afrika

Kylian Mbappé (27) würde einen möglichen Ballon d’Or-Sieg dem afrikanischen Kontinent widmen. Im Interview mit dem französischen Radiosender ‚RFI‘ sagt der Stürmer von Real Madrid: „Mit afrikanischen Wurzeln freut es mich immer, wenn die Leute mich mit diesem Preis in Verbindung bringen, das ist erfüllend. Ich danke ihnen für alles, und ich hoffe, ich kann mit dem Ballon d’Or zurückkehren, um ihn auf die eine oder andere Weise ihnen zu widmen.“

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Aufgrund seiner Herkunft spürt Mbappé eine besondere Verbundenheit mit dem Kontinent. Der Weltstar erklärt: „Ich habe nie den Kontakt zu meinen Wurzeln und Ursprüngen abgebrochen. Ich denke, das ist wichtig, denn es ist ein Teil der Person, die du bist, und der Werte, die man dir einpflanzt. Jedes Mal, wenn ich nach Afrika reise, werde ich immer unglaublich herzlich empfangen. Ich spüre die Liebe der Menschen, und es ist wirklich erfüllend, die Unterstützung eines ganzen Kontinents zu fühlen.“ Ob Mbappé den Ballon d’Or gewinnt, entscheidet sich am 26. Oktober in London.