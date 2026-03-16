Real hat Gewissheit bei Mbappé

Offensivstar Kylian Mbappé (27) kehrt für das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale bei Manchester City (Dienstag, 21 Uhr) ins Aufgebot von Real Madrid zurück. Das geht aus der offiziellen Kaderliste hervor.

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Der Franzose könnte erstmals seit seiner Zwangspause aufgrund von Knieproblemen wieder auf dem Platz stehen. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel steht Real bereits mit einem Bein im Viertelfinale, sodass Mbappé gegen die Skyblues womöglich über die volle Spielzeit geschont wird. Jude Bellingham (22), David Alaba (33) und Álvaro Carreras (22) sind nach ihren Verletzungspausen ebenfalls wieder Teil des Kaders.