BVB verlängert mit Can: Entscheidung zwischen Umbruch und Vertrauen

Emre Can und Borussia Dortmund setzen die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fort. Der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen wurde um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert, obwohl Can noch Monate aufgrund eines Kreuzbandrisses fehlen wird. FT analysiert, welche Vor- und Nachteile die Can-Verlängerung mit sich bringt.

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Schlechte Entscheidung, weil…

Der BVB hat in den vergangenen Wochen einen Umbruch eingeleitet. Die auslaufenden Verträge der Großverdiener Julian Brandt und Niklas Süle sowie von Ergänzungsspieler Salih Özcan werden nicht verlängert. Zudem soll in Zukunft wieder vermehrt auf hungrige Talente gesetzt werden.

Die Verlängerung mit Can passt da nicht so recht ins Bild. Zwar nimmt der Innenverteidiger für das neue Arbeitspapier dem Vernehmen nach Gehaltseinbußen in Kauf, dennoch dürfte Can beim BVB immer noch zu den besserbezahlten Profis gehören. Seine zu oft inkonstanten Leistungen aus der Vergangenheit rechtfertigen dies nicht.

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Ist es die richtige Entscheidung von Borussia Dortmund, den Vertrag mit Emre Can zu verlängern? Ja, er ist ein verdienter Spieler Nein, passt nicht zum geplanten Kurswechsel Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Darüber hinaus ist völlig unklar, in welcher Verfassung der gebürtige Frankfurter aus seiner Verletzung zurückkommt. Mit 32 Jahren ist Can im gehobenen Fußballalter – gut möglich also, dass eine Verletzung in diesem Ausmaß nachhaltigen Einfluss auf sein Leistungsniveau nimmt.

Gute Entscheidung, weil…

Von Seiten des BVB ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit ein echter Vertrauensbeweis. Auch wenn Cans Leistungen auf dem Platz umstritten sind, ist er abseits des Feldes von großer Bedeutung. Er geht als Leader voran und ist erster Ansprechpartner für andere Spieler.

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„Emre ist für uns ein wichtiger Bestandteil auf und abseits des Platzes. Wir wissen um seine Bedeutung in der Kabine und die Erfahrung, die er unserer Mannschaft gibt“, unterstrich Sportdirektor Sebastian Kehl im Rahmen der heute verkündeten Verlängerung.

Mit seiner Erfahrung könnte der Rechtsfuß zudem eine wichtige Rolle dabei spielen, die Entwicklung von Talenten weiter voranzutreiben. Für junge Spieler wie Luca Reggiani ist Can sehr wertvoll, weil er sie unterstützen und ihnen dabei helfen kann, sich auf hohem Niveau zu etablieren.

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Fazit

Die Dortmunder Entscheidung mit Can weiterzumachen widerspricht dem Trend der vergangenen Wochen. Betrachtet man jedoch seine Bedeutung für das Team, ergibt die Verlängerung definitiv Sinn.

Zudem ist es ein starkes Zeichen, dass verdiente Spieler, die noch immer einen Mehrwert für die Mannschaft bringen, auch in schweren Zeiten mit Rückendeckung rechnen können. Für Can ist die Mission klar: Zuerst so schnell wie möglich gesund werden und anschließend den Bossen auf dem Platz beweisen, dass sie mit ihrer Entscheidung richtig lagen.