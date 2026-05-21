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Fast fix: Union vor Lustrinelli-Verpflichtung

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Trainer Mauro Lustrinelli an der Seitenlinie @Maxppp

Union Berlin hat einen neuen Chefcoach gefunden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht die Verpflichtung von Mauro Lustrinelli kurz bevor. Sowohl die Verhandlungen mit dem 50-jährigen Trainer als auch mit dessen Arbeitgeber FC Thun seien weit fortgeschritten. „Letzte Details könnten schon in Kürze geklärt werden“, fügt das Fachblatt an.

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„Anfangs war es eine lange Liste. Nun sind es noch drei Kandidaten“, erklärte Union-Präsident Dirk Zingler am gestrigen Mittwoch. Nun wurde die Liste offenbar auf einen heruntergekürzt. Lustrinelli tritt das Erbe von Marie-Louise Eta an, die nach der geglückten Bundesliga-Rettung die Frauenmannschaft der Eisernen übernimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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