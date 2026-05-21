Fast fix: Union vor Lustrinelli-Verpflichtung

Union Berlin hat einen neuen Chefcoach gefunden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht die Verpflichtung von Mauro Lustrinelli kurz bevor. Sowohl die Verhandlungen mit dem 50-jährigen Trainer als auch mit dessen Arbeitgeber FC Thun seien weit fortgeschritten. „Letzte Details könnten schon in Kürze geklärt werden“, fügt das Fachblatt an.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Anfangs war es eine lange Liste. Nun sind es noch drei Kandidaten“, erklärte Union-Präsident Dirk Zingler am gestrigen Mittwoch. Nun wurde die Liste offenbar auf einen heruntergekürzt. Lustrinelli tritt das Erbe von Marie-Louise Eta an, die nach der geglückten Bundesliga-Rettung die Frauenmannschaft der Eisernen übernimmt.