Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 12. Spieltags

Die TSG Hoffenheim schießt den FC Augsburg weiter in die Krise und vor allem ein Mann sticht heraus. Der SC Freiburg triumphiert gegen den FSV Mainz 05 und hat gleich drei Akteure in der FT-Topelf des zwölften Spieltags.

von Die Redaktion
1 min.
Die Topelf des zwölften Spieltags in der Bundesliga @Maxppp

Spieler des Spieltags: Wouter Burger

Der ‚kicker‘ titelt an diesem Montag mit „der beste Burger aller Zeiten“ und unterstreicht damit, welche Bedeutung der Niederländer für die TSG Hoffenheim hat. Gegen den FC Augsburg (3:0) bewies der 24-jährige Neuzugang erneut, dass Andreas Schicker und der TSG im Sommer ein Top-Einkauf geglückt ist. Mit einem Tor und einer Vorlage war Burger der Matchwinner, auch darüber hinaus überzeugte er erneut. Mittlerweile steht der zentrale Mittelfeldspieler bei drei Toren und vier Vorlagen in der Bundesliga. In den vergangenen vier Partien war er insgesamt an sechs Toren beteiligt und ist das Gesicht des Hoffenheimer Aufschwungs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 12. Spieltags?
- Ende in 3 Tagen
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

  • Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 0:0
  • Bayern München - St. Pauli 3:1
  • Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1
  • Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1:2
  • TSG Hoffenheim - FC Augsburg 3:0
  • Bayer Leverksuen - Borussia Dortmund 1:2
  • Hamburger SV - VfB Stuttgart 2:1
  • Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1:1
  • SC Freiburg - FSV Mainz 05 4:0
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Wouter Burger

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Wouter Burger Wouter Burger
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert