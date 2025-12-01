Bundesliga: Die FT-Topelf des 12. Spieltags

Spieler des Spieltags: Wouter Burger

Der ‚kicker‘ titelt an diesem Montag mit „der beste Burger aller Zeiten“ und unterstreicht damit, welche Bedeutung der Niederländer für die TSG Hoffenheim hat. Gegen den FC Augsburg (3:0) bewies der 24-jährige Neuzugang erneut, dass Andreas Schicker und der TSG im Sommer ein Top-Einkauf geglückt ist. Mit einem Tor und einer Vorlage war Burger der Matchwinner, auch darüber hinaus überzeugte er erneut. Mittlerweile steht der zentrale Mittelfeldspieler bei drei Toren und vier Vorlagen in der Bundesliga. In den vergangenen vier Partien war er insgesamt an sechs Toren beteiligt und ist das Gesicht des Hoffenheimer Aufschwungs.

