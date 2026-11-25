Nach seinem Aus bei Manchester City wird Pep Guardiola von zahlreichen Klubs und Verbänden umworben. Auf die Frage, ob er sich den Trainerposten bei der brasilianischen Nationalmannschaft vorstellen könnte, antwortete der Spanier bei ‚RomárioTV‘: „Wir werden später über diese Dinge sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde Guardiola mit der Nationalmannschaft der USA sowie Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Der ‚Telegraph‘ hatte außerdem berichtet, dass die Nationalmannschaften von Brasilien und England den 55-Jährigen reizen. In der kommenden Saison will Guardiola wieder einen Trainerposten übernehmen.