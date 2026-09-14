Maurice Krattenmacher hat den Durchbruch bei seinem Jugendklub FC Bayern München zweimal nicht geschafft, spielt aber mit dem Gedanken, in der Zukunft einen dritten Anlauf zu wagen. Das deutet der 21-Jährige im Interview mit den ‚OVB Heimatzeitungen‘ an: „Natürlich ist es von jedem jungen Spieler ein Traum, beim FC Bayern zu spielen. Aber ich bin eher jemand, der gerade in diesem Alter Spielzeit haben will. Ich glaube, da muss man manchmal Umwege gehen. Vermeintlich einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte nach vorne zu machen.“

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Zwischen 2013 und 2017 lief der Flügelspieler in der Bayern-Jugend auf und kam 2024 nach einem längeren Intermezzo bei der SpVgg Unterhaching zurück. Zweimal wurde der Rechtsfuß verliehen, bevor er im Sommer für zwei Millionen Euro Ablöse zum Aufsteiger SV Elversberg wechselte. Beim Heimspiel der Saarländer gegen den FC Bayern (1:2) erzielte Krattenmacher am gestrigen Sonntag sehenswert den zwischenzeitlichen Ausgleich und konnte so noch einmal aktiv Werbung für sich betreiben. Denn die Münchner scheinen ihre Hoffnung beim U20-Nationalspieler noch nicht aufgegeben zu haben, sicherten sich beim Verkauf an die SVE eine Rückkaufoption in unbekannter Höhe für den gebürtigen Münchner.