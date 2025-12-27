Menü Suche
Angebot erhöht: Frankfurt plant Doppelschlag

Bei Eintracht Frankfurt soll im Winter die Offensive dringend verstärkt werden. Gleich zwei neue Stürmer könnten bei der SGE aufschlagen.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Younes Ebnoutalib für die SVE im Einsatz

Bei Eintracht Frankfurt soll im Winter kräftig investiert werden. Während Elye Wahi (22) vor dem Abschied steht, könnten gleich zwei Stürmer den Weg zur SGE finden. Einer davon ist Younes Ebnoutalib. Ein erstes Angebot in Höhe von 6,5 Millionen Euro hat die SV Elversberg bereits abgelehnt.

Jetzt berichtet die ‚Bild‘, dass Markus Krösche einen zweiten Vorstoß gewagt hat. Die Adlerträger sollen mittlerweile acht Millionen für den Top-Torjäger der 2. Bundesliga bieten. Eine Einigung mit Ebnoutalib hat die SGE längst erzielt, jetzt könnte die SGE mit dem neuen Angebot den VfL Wolfsburg ausstechen und den Zuschlag erhalten.

Große Konkurrenz bei Kalimuendo

Doch nicht nur der Rechtsfuß soll die Offensive verstärken. Laut dem Boulevardblatt ist auch Arnaud Kalimuendo wieder ein heißes Thema in Frankfurt. Der Bundesligist war bereits im vergangenen Sommer stark am Franzosen interessiert und in den Verhandlungen recht weit. Letztlich ging der 23-Jährige dann aber für 30 Millionen Euro zu Nottingham Forest.

Dort kommt Kalimuendo kaum zum Zug und könnte deshalb im zweiten Anlauf in der Bundesliga landen. Die Konkurrenz ist allerdings groß, auch der VfB Stuttgart, die AS Rom und der Paris FC werden seit Wochen mit dem Stürmer in Verbindung gebracht. Eine Leihe mit Kaufoption sei bei Kalimuendo „am wahrscheinlichsten“.

