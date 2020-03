FIFA plant Corona-Gipfel

Im Zuge der Coronakrise hat sich nun auch der Weltfußballverband FIFA in Person von Präsident Gianni Infantino zu Wort gemeldet. Der 49-Jährige spricht davon, dass „Zusammenarbeit, gegenseitiger Respekt und Verständnis die Leitprinzipien sein müssen, die alle Entscheidungsträger in diesem entscheidenden Moment im Auge behalten müssen“.

Am morgigen Mittwoch will sich die FIFA in einer Videokonferenz beraten und die Verschiebungen der diesjährigen Copa América, der EURO 2020 und weiteren FIFA-Turnieren im Sinne der Verbände akzeptieren. Auch über einen Ausweichtermin für die neue Klub-WM, die ursprünglich im Sommer 2021 abgehalten werden sollte, wird diskutiert.

"Cooperation, mutual respect and understanding must be the guiding principles for all decision makers to have in mind at this crucial moment in time."



A statement from FIFA President Gianni Infantino concerning #COVID19's impact on global football.