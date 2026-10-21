Markus Krösche ist seit Sonntag nicht länger für die sportlichen Geschicke von Eintracht Frankfurt verantwortlich. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren, zwei neue Namen kommen jetzt ans Licht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut einem Bericht des ‚kicker‘ sind Johannes Spors und Marcel Schäfer ein Thema in der Bankenmetropole. Mit Spors, der als Sportdirektor des FC Southampton tätig ist, habe es sogar bereits Kontakt gegeben.

Von 2011 bis 2019 war der 44-Jährige als Chefanalytiker respektive -scout für die TSG Hoffenheim, RB Leipzig und den Hamburger SV verantwortlich. Schäfer wiederum steht auch heute noch für einen Bundesligisten in Lohn und Brot. Ob der Leipziger Sportchef kurzfristig zu haben wäre, bleibt abzuwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spycher wird es wohl nicht

Nicht zur Verfügung steht nach Informationen des ‚Blick‘ der bis zuletzt als Favorit gehandelte Christoph Spycher, er bleibe bei den Young Boys aus Bern. Demnach befinden sich neben Spors und Schäfer lediglich Benjamin Weber (FC Augsburg), Pirmin Schwegler (VfL Wolfsburg) sowie Fredi Bobic (Legia Warschau) weiterhin in der Verlosung.