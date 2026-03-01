BVB: Böser Verdacht bei Can

Die Saison ist für Borussia Dortmund bereits größtenteils gelaufen. Im DFB-Pokal und der Champions League musste man bereits die Segel streichen und der Meisterschaftskampf dürfte spätestens nach der gestrigen 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München endgültig verloren sein.

Bei nun elf Punkten Rückstand auf den Rekordmeister geht es für den BVB aller Voraussicht nach nur noch um das Verteidigen von Platz zwei. Verzichten müssen die Schwarz-Gelben dabei offenbar auf Emre Can, der gegen die Münchner kurz vor der Pause ausgewechselt werden musste.

„Ich will nicht zu viel sagen, aber der Doki hat kein gutes Gefühl. Die ersten Untersuchungen sind nicht ganz positiv“, äußerte Trainer Niko Kovac im Anschluss an die Partie gegenüber ‚Sky‘. Kurz darauf bestätigte der Übungsleiter, dass man von einer Kreuzbandverletzung ausgehe: „Es sieht ein bisschen danach aus. Es ist für uns eine Hiobsbotschaft, sollte sich das bestätigen. Da werde ich ein bisschen sentimental, muss ich sagen.“

Der 32-jährige Can kehrte erst kürzlich aus einer Verletzungspause zurück. Durch den drohenden Ausfall des Defensivallrounders steht Dortmund erneut vor Defensivsorgen. Eine Woche zum Vergessen für den BVB.