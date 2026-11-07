Köln: Podolski kritisiert Wagner

Lukas Podolski (41) kann beim 1. FC Köln keinen klaren spielerischen Ansatz erkennen. Auf Nachfrage, wie er die Arbeit von Trainer René Wagner beurteile, übt der Weltmeister von 2014 gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ Kritik: „Kein Trainerjob ist einfach. Mir fehlt beim FC eine klare Spielidee. Ich schaue mir nicht alle Spiele an, aber in denen, die ich sehe, frage ich mich: Wofür steht die Mannschaft? Spielt sie defensiv kompakt und lauert auf Konter, setzt sie aufs Umschalten, spielt sie offensiv oder mit viel Ballbesitz? Der Kader, den Thomas Kessler zusammengestellt hat, müsste mehr können, als er auf dem Platz zeigt.“

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Auch die fehlende Konstanz in Führungspositionen kritisiert die FC-Ikone: „Seit Steffen Baumgart weg ist, hatte der FC in etwa drei Jahren fünf Trainer. Das ist zu viel. Wenn man ständig Trainer und Verantwortliche wechselt, hat man keine DNA als Verein oder Mannschaft. Eine Gesamtstruktur entsteht nur, wenn man an Personen festhält und jemanden findet, der eine Idee durchzieht. Du kannst Spieler verpflichten und Geld ausgeben – wenn sie nicht ins System des Trainers oder des FC passen, wird es schwierig.“