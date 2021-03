Real-Rekord geknackt: Kroos schreibt Geschichte

Toni Kroos hat mit seinem 309. Spiel im Trikot von Real Madrid einen Rekord geknackt. Der Weltmeister setzt sich damit an die Spitze der Liste aller deutschen Spieler, die je für die Königlichen aufliefen und überholt Uli Stielike, der seinerseits 308 Partien für die Madrilenen absolvierte.

In einer engen Partie gegen Real Sociedad war Madrid bestimmend, musste aber mangels Effektivität bis zum Schluss zittern. Am Ende rettete Vinicius Jr. mit einem Last Minute-Treffer zum 1:1-Endstand einen Punkt für die Los Blancos. Der Brasilianer feierte ebenfalls ein Jubiläum. Er kommt nun auf 100 Einsätze für seinen Arbeitgeber.