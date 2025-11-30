Nächster Zweitliga-Trainer vor dem Aus

Die SpVgg Greuther Fürth könnte nach dem desolaten Auftritt gegen den VfL Bochum (0:3) die Reißleine ziehen. Die ‚Bild‘ berichtet, Trainer Thomas Kleine stehe „vor dem Aus“. Gegenüber ‚Sky‘ hatte Sportdirektor Stephan Fürstner dem 47-Jährigen nach der Partie nicht mehr den Rücken gestärkt.

„Wir sind nicht zufrieden mit den Resultaten. Heute haben wir uns das auch anders vorgestellt. Wir wollten eine Reaktion zeigen nach dem verlorenen Spiel in Darmstadt und vor allem an den Dingen arbeiten, die uns seit Wochen eigentlich Punkte und Spiele kosten. Und da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, so Fürstner. Besonders brisant: Am kommenden Wochenende steht für das Kleeblatt das immens wichtige Derby gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Ob Kleine dann noch immer an der Seitenlinie steht, ist offen.