Ablösefrei: Zugang für Paderborn

Der SC Paderborn bedient sich offenbar bei Energie Cottbus. Die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, dass Innenverteidgier Nyamekye Awortwie-Grant (25) unmittelbar vor einem Wechsel zum Bundesliga-Aspiranten steht, der in der Relegation auf den VfL Wolfsburg trifft.

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Awortwie-Grant war im vergangenen Jahr für 75.000 Euro von den Stuttgarter Kickers nach Cottbus gewechselt. Dort avancierte der 1,93 Meter große Rechtsfuß auf Anhieb zum Leistungsträger und Aufstiegsgaranten. Besonders bitter: Laut der ‚Bild‘ ist Awortwie-Grants bis 2027 datierter Vertrag lediglich für Liga drei gültig, aufgrund des Aufstiegs wird also keine Ablöse fällig.