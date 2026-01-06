Lautern holt neuen Stürmer

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt seine Offensive. Laut ‚Sky‘ wechselt Norman Bassette von Coventry City in die Pfalz. Am heutigen Dienstag soll der 21-Jährige seinen Medizincheck absolvieren, anschließend leiht der Zweitligist den Belgier mitsamt Kaufoption aus.

Vor eineinhalb Jahren war auch der FC Schalke an Bassette interessiert, damals hatte sich der U21-Nationalspieler aber für einen Wechsel nach England entschieden. In der Hinrunde spielte der Linksfuß für Stade Reims in der Ligue 2, kam dort aber meist nur als Joker zum Einsatz. Die Leihe wird abgebrochen.