Lautern holt neuen Stürmer

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Norman Bassette hat den Ball im Blick @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt seine Offensive. Laut ‚Sky‘ wechselt Norman Bassette von Coventry City in die Pfalz. Am heutigen Dienstag soll der 21-Jährige seinen Medizincheck absolvieren, anschließend leiht der Zweitligist den Belgier mitsamt Kaufoption aus.

Vor eineinhalb Jahren war auch der FC Schalke an Bassette interessiert, damals hatte sich der U21-Nationalspieler aber für einen Wechsel nach England entschieden. In der Hinrunde spielte der Linksfuß für Stade Reims in der Ligue 2, kam dort aber meist nur als Joker zum Einsatz. Die Leihe wird abgebrochen.

2. Bundesliga
Ligue 2
Kaiserslautern
Reims
Coventry
Norman Bassette

Weitere Infos

