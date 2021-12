Bobic über Hertha-Transfers: „Sind vorbereitet“

Auf Fredi Bobic wartet ein geschäftiger Transfer-Januar. „Natürlich würde ich gerne noch den einen oder anderen Spieler dazuholen“, so der Sportgeschäftsführer von Hertha BSC im Jahresabschluss-Interview auf der Vereinshomepage. Kandidaten habe man „im Blick“. Bobic fügt an: „Wenn bei uns was passiert, dann sind wir vorbereitet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Priorität haben bei der Alten Dame allerdings zunächst potenzielle Abgänge. „Wir haben im Sommer einen sehr großen Kader übernommen“, gibt Herthas Kaderplaner zu bedenken. Auf der aufnehmenden Seite will Bobic punktuell tätig werden – immer unter Berücksichtigung des „Corona-Wahnsinns“. Einziger Berliner Wintertransfer ist bislang der norwegische Linksverteidiger Fredrik Björkan (23).