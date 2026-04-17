Bayer verlängert Stepanov-Leihe

Artem Stepanov (18) bleibt vorerst beim FC Utrecht. Der niederländische Erstligist und Bayer Leverkusen haben sich auf eine einjährige Verlängerung des ursprünglich bis Sommer datierten Leihgeschäfts geeinigt. Die Vereinbarung beinhaltet darüber hinaus eine Kaufoption in unbekannter Höhe. Seit Ende Januar spielt der ukrainische Mittelstürmer (sieben U21-Länderspiele) für Utrecht, nach elf Einsätzen stehen vier Tore zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erklärt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass es für Artem in Utrecht so gut läuft. Er ist als Torjäger erfolgreich und ein wichtiger Teil der Mannschaft geworden. So muss er weitermachen, Artems Entwicklung verläuft so, wie wir uns das gewünscht haben.“