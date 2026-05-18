Neue heiße Spur bei Brandt

Julian Brandt wird sich in den kommenden Tagen oder Wochen für einen neuen Verein entscheiden müssen. Der 30-jährige Ex-Nationalspieler verlässt Borussia Dortmund Ende Juni ablösefrei und gehört dann zu den begehrtesten Profis, die ohne Ablöse verpflichtet werden können. Eine neue Spur führt jetzt in die Süper Lig.

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Galatasaray hat Kontakt zu Brandt aufgenommen, berichtet ‚Sky‘. Cimbom soll sehr interessiert daran sein, den offensiven Mittelfeldspieler in den eigenen Reihen zu begrüßen. Zusätzlich gab es Anfragen aus der Major League Soccer, auch ein möglicher Wechsel nach Japan wurde thematisiert. Brandt will aber gerne zu einem Klub wechseln, der in der Champions League vertreten ist.

Das Wunschziel des gebürtigen Bremers bleibt dem Bericht zufolge Spanien. In den vergangenen Wochen wurde Brandt lose mit Atlético Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Konkretisiert hat sich ein möglicher Wechsel zu einem der zwei Topklubs aber bislang nicht. Gespräche mit RCD Mallorca verliefen zudem im Sand.