Bayern macht die 10 voll | Traum-Noten für die Offensive

Im Vergleich zum Hinspiel startete Atalanta Bergamo defensiver. Die Bayern ließen den Ball gut laufen und kamen immer wieder zu Abschlüssen. In der 25. Minute traf Harry Kane per wiederholtem Handelfmeter zur Halbzeitführung.

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Im zweiten Durchgang schraubten Kane (55.) und Lennart Karl (56.) das Ergebnis per Doppelschlag in die Höhe. Auch Luis Díaz durfte sich noch in die Torschützenliste eintragen (70.) und machte somit das zehnte Tor in zwei Vergleichen mit Atalanta. Lazar Samardzic verkürzte kurz vor Schluss (85.).

Insgesamt ein ungefährdeter Sieg der Bayern, die damit den Einzug ins Viertelfinale gegen Real Madrid klarmachten.

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Torfolge

1:0 Kane (25., Elfmeter): Nach Handspiel von Scalvini tritt Kane zum Elfmeter an und scheitert zunächst an Sportiello. Der Keeper stand dabei aber vor der Linie. Entsprechend wird der Strafstoß wiederholt – und diesmal trifft Kane sicher.

2:0 Kane (55.): Auf engstem Raum macht Kane zwei Gegenspieler nass und knallt das Leder ansatzlos traumhaft in den Winkel.

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3:0 Karl (56.): Der gerade eingewechselte Ofli gewinnt links den Ball und liefert ihn bei Kane ab. Über Díaz gelangt da Spielgerät auf rechts bei Karl, der mit dem ersten Kontakt ins lange Ecke vollendet.

4:0 Díaz (70.): Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schickt Karl mit einem herrlichen langen Ball Díaz auf die Reise, der frei vor dem Tor Sportiello erfolgreich überlupft.

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4:1 Samardzic (85.): Pasalic verlängert eine Hereingabe per Kopf an den langen Pfosten, wo Samardzic aus Nahdistanz einköpft.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

56‘ Deniz Ofli (2,5) für Pavlovic

71‘ Nicolas Jackson für Kane

71‘ Filip Pavic für Stanisic

71‘ Serge Gnabry für Bischof

83‘ Hiroki Ito für Guerreiro