Menü Suche
Kommentar 1
Noten FT-Kurve UEFA Champions League

Bayern macht die 10 voll | Traum-Noten für die Offensive

Nach dem 6:1-Sieg im Hinspiel war das heutige Champions League-Achtelfinalrückspiel gegen Atalanta Bergamo für den FC Bayern nur Formsache. FT verteilt nach dem 4:1-Sieg die Noten an die Bayern-Stars.

von Die Redaktion
1 min.
Raphael Guerreiro, Leon Goretzka und Harry Kane jubeln über ein Tor des FC Bayern @Maxppp
FC Bayern 4-1 Atalanta

Im Vergleich zum Hinspiel startete Atalanta Bergamo defensiver. Die Bayern ließen den Ball gut laufen und kamen immer wieder zu Abschlüssen. In der 25. Minute traf Harry Kane per wiederholtem Handelfmeter zur Halbzeitführung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zweiten Durchgang schraubten Kane (55.) und Lennart Karl (56.) das Ergebnis per Doppelschlag in die Höhe. Auch Luis Díaz durfte sich noch in die Torschützenliste eintragen (70.) und machte somit das zehnte Tor in zwei Vergleichen mit Atalanta. Lazar Samardzic verkürzte kurz vor Schluss (85.).

Insgesamt ein ungefährdeter Sieg der Bayern, die damit den Einzug ins Viertelfinale gegen Real Madrid klarmachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

1:0 Kane (25., Elfmeter): Nach Handspiel von Scalvini tritt Kane zum Elfmeter an und scheitert zunächst an Sportiello. Der Keeper stand dabei aber vor der Linie. Entsprechend wird der Strafstoß wiederholt – und diesmal trifft Kane sicher.

2:0 Kane (55.): Auf engstem Raum macht Kane zwei Gegenspieler nass und knallt das Leder ansatzlos traumhaft in den Winkel.

Unter der Anzeige geht's weiter

3:0 Karl (56.): Der gerade eingewechselte Ofli gewinnt links den Ball und liefert ihn bei Kane ab. Über Díaz gelangt da Spielgerät auf rechts bei Karl, der mit dem ersten Kontakt ins lange Ecke vollendet.

4:0 Díaz (70.): Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schickt Karl mit einem herrlichen langen Ball Díaz auf die Reise, der frei vor dem Tor Sportiello erfolgreich überlupft.

Unter der Anzeige geht's weiter

4:1 Samardzic (85.): Pasalic verlängert eine Hereingabe per Kopf an den langen Pfosten, wo Samardzic aus Nahdistanz einköpft.

Die Noten für den FC Bayern

defaultAltAttribute

Eingewechselt:

56‘ Deniz Ofli (2,5) für Pavlovic
71‘ Nicolas Jackson für Kane
71‘ Filip Pavic für Stanisic
71‘ Serge Gnabry für Bischof
83‘ Hiroki Ito für Guerreiro

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
FC Bayern
Atalanta

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert