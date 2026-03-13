Menü Suche
Horror-Diagnose für Silas

von Dominik Schneider
Silas wird auf einer Trage vom Platz gebracht @Maxppp
Olomouc 0-0 Mainz 05

Die Saison ist für Silas Katompa leider beendet. Wie der 1. FSV Mainz 05 bekanntgibt, brach sich der 27-jährige Kongolese in der Europa Conference League am Donnerstagabend gegen Sima Olmütz (0:0) das linke Schien- und Wadenbein.

1. FSV Mainz 05
Silas hat sich im Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Conference League bei SK Sigma Olmütz einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zugezogen. Ursächlich war ein unglücklicher Zusammenprall mit einem Gegenspieler.

Gute Besserung, Silas! ❤️🤍

#mainz05
Bei X ansehen

Wie lange der schnelle Angreifer ausfallen wird, lässt sich heute noch nicht abschätzen. Silas war erst im Januar vom VfB Stuttgart zu den Mainzern gewechselt. In acht Pflichtspieleinsätzen gelang ihm ein Treffer. Weitere werden vorerst nicht hinzukommen.

Bundesliga
UEFA Europa Conference League
Mainz 05
Silas Katompa

