Mourinho trifft Vini-Maßnahme | Argentinien versinkt im Chaos

Mourinho baut die Wagenburg auf

Die Situation um Vinicius Junior steht bei Real Madrid offenbar kurz vor der Eskalation. Einige Teile der Fans haben sich scheinbar endgültig gegen ihren brasilianischen Flügelspieler verschworen und buhen und pfeifen den exzentrischen Superstar bei jeder Aktion aus. „Am vergangenen Dienstag, beim Spiel gegen Inter, schlugen die Alarmglocken. Gerade an dem Tag, an dem der Brasilianer größtes kollektives Engagement für die Mannschaft zeigte und bis zu neun Balleroberungen verbuchte, gab es einen Teil der Zuschauer, der darauf aus war, jede Aktion von Vini mit Buhrufen zu begleiten, ohne auch nur den Ausgang jeder Spielszene abzuwarten, an der er beteiligt war“, so die ‚as‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Anschluss an das Champions League-Duell, das die Königlichen mit 2:1 gewinnen konnten, wandte sich laut der spanischen Zeitung „ein Schwergewicht der Mannschaft an Mourinho“ und offenbarte dem Portugiesen: „Trainer, ich mache mir Sorgen um Vini. Bei allem, was er in den letzten Jahren für Madrid geleistet hat, ist es nicht normal, wie ein Teil der Fans ihn behandelt hat. Wir müssen dafür sorgen, dass er wieder glücklich wird.“ Mourinho handelte demnach direkt und hat das Thema bereits mit seinem Trainerstab besprochen. Der erste Schritt, um ihn emotional und fußballerisch wieder auf Kurs zu bringen, bestehe darin, Vinicius klarzumachen, dass seine Position innerhalb der Mannschaft unumstritten ist. Für das kommende Ligaspiel gegen Rayo Vallecano am Samstag (21 Uhr) erhielt der Angreifer daher eine Einsatzgarantie.

AFA schuldet beträchtliche Summen

Die kommende Länderspielpause könnte für Argentinien eine unvergessliche werden. Aufgrund eines Konflikts mit dem Verband dürften die größten Stars den Testspielen gegen Burkina Faso, Bolivien und Benin fernbleiben und stattdessen bei ihren Vereinen weitertrainieren – von Emiliano Martínez über Julián Alvarez, Rodrigo De Paul bis hin zu Cristian Romero und Alexis MacAllister. Dabei handelt es sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ jedoch nicht um einen Streik: „In Buenos Aires will man das Kriegsbeil unter drei Wochen Pause begraben“. Im Kern gehe es um nicht ausgezahlte WM-Prämien, die „beträchtlich“ sein sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aber auch die grundlegende Zukunft der Nationalelf ist ungewiss. Nationaltrainer Lionel Scaloni, dessen Vertrag im Dezember ausläuft, betrachtet laut ‚Gazzetta‘ „seinen Zyklus als abgeschlossen und kann es kaum erwarten, zu gehen. Ebenso wie ein Großteil seines Stabs, angefangen bei Walter Samuel, der versuchen will, eigene Wege zu gehen.“ Zudem befindet sich Verbandspräsident Claudio Tapia seit längerem in einem Rechtsstreit, um sich gegen Vorwürfe der internationalen Geldwäsche zu verteidigen. „Rechnet man alles zusammen, versteht man, warum die Stars der Nationalmannschaft, die in Europa spielen, nicht gerade begeistert von der Idee sind, nach Argentinien zu reisen, um gegen die drei Nationalmannschaften anzutreten, deren Namen mit B beginnen, die aber nicht Brasilien sind“, so die italienische Sportzeitung.