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Karls „Traumverein“: Real hat angebissen

Lennart Karl will eines Tages für Real Madrid spielen. Daher dürfte ihm die neuste Berichterstattung zum Thema gefallen.

von Lukas Hörster - Quelle: Christian Falk
1 min.
Lennart Karl im Bayern-Porträt @Maxppp

Im Januar sorgte Lennart Karl mit einer forschen Aussage bei einem Fanklubbesuch für Aufsehen. „Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein“, verriet das Toptalent des FC Bayern.

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Mittlerweile scheinen die Königlichen angebissen zu haben. Wie ‚Bild‘-Fußballchef Christian Falk berichtet, beobachtet Real die Situation um Karl genau. Nach seinem bitteren Muskelriss kurz vor WM-Start ist der 18-Jährige gerade nur Rotationskraft bei den Bayern.

Karls Vertrag ist noch bis 2029 datiert. Ein konkreter Vorstoß aus Madrid in einer der nächsten Transferperioden zeichnet sich nicht ab. Dass Real ihn aber grundsätzlich auf dem Zettel hat, wird dem selbstbewussten Linksfuß gefallen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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