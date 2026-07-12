Ablösefreier Doekhi-Deal auf der Zielgeraden?

Danilho Doekhi (28) scheint seine Karriere in Italien fortsetzen zu wollen. Nach Informationen von ‚Voetbal International‘ liegt dem Innenverteidiger ein lukratives Angebot von Lazio Rom vor, Doekhi sei von dem Wechsel nicht abgeneigt.

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Zudem berichtet Fabrizio Romano von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Verein und Spieler. Lazio zeige sich optimistisch, den Deal zeitnah abzuschließen.

Doekhi Arbeitspapier bei Union Berlin lief vor ein paar Tagen aus, insofern ist der 1,90 Meter große Rechtsfuß ablösefrei zu haben. Ein Schnäppchen witterte unter anderem auch Borussia Dortmund.