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Ablösefreier Doekhi-Deal auf der Zielgeraden?

Danilho Doekhi ist seit fast zwei Wochen vereinslos. Hat sich der Innenverteidiger nach seinem Abschied von Union Berlin auf einen neuen Verein festgelegt?

von Julian Jasch - Quelle: VI | Fabrizio Romano
Danilho Doekhi im Porträt @Maxppp

Danilho Doekhi (28) scheint seine Karriere in Italien fortsetzen zu wollen. Nach Informationen von ‚Voetbal International‘ liegt dem Innenverteidiger ein lukratives Angebot von Lazio Rom vor, Doekhi sei von dem Wechsel nicht abgeneigt.

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Zudem berichtet Fabrizio Romano von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Verein und Spieler. Lazio zeige sich optimistisch, den Deal zeitnah abzuschließen.

Doekhi Arbeitspapier bei Union Berlin lief vor ein paar Tagen aus, insofern ist der 1,90 Meter große Rechtsfuß ablösefrei zu haben. Ein Schnäppchen witterte unter anderem auch Borussia Dortmund.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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