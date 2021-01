Brotlose Bayer-Kunst gegen Frankfurt | Unioner Höhenflug hält an

54' (ET.)

Leverkusen zaubert und verliert

Das Highlight des Spieltags: Florian Wirtz schnappte sich in der 10. Spielminute der Partie Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt den Ball im Mittelfeld, hob das Leder dann gefühlvoll in die Mitte zu Nadiem Amiri. Der setzte sich stark gegen Erik Durm durch, um dann den Ball mit der Hacke am Standbein vorbei ins Tor zu schieben. Genutzt hat es den Leverkusener Champions League-Aspiranten aber nichts: Die SGE dreht das Spiel und fährt ein 2:1 ein.

Union übernachtet auf Platz vier

Wer auf den großen Einbruch bei Union Berlin wartet, dem zeigen die Köpenicker einmal mehr die lange Nase. Gegen Werder Bremen brachte sich der Hauptstadtklub durch einen frühen Doppelpack auf die Siegerstraße und fuhren am Ende einen ungefährdeten 2:0-Sieg ein. Mindestens für eine Nacht springt Union mit jetzt 24 Punkten in die Champions League-Ränge auf Platz vier.

Hoffenheims verheerende Halbzeit

Was für bittere 45 Minuten für die TSG: Sebastian Rudy musste in seinem 300. Bundesligaspiel früh mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung raus, wenig später konnte auch Kevin Akpoguma verletzungsbedingt nicht weitermachen. Nebenher mussten die Kraichgauer drei Gegentore schlucken. 2021 hätte aus Hoffenheimer Perspektive kaum schlimmer beginnen können

Gladbacher Arbeitssieg gegen Bielefeld

Das war ein aus Gladbacher Sicht ganz wichtiger Treffer von Breel Embolo. Weil der Schweizer seinen Körper stark einsetzte und – was zuletzt nicht immer der Fall war – Kaltschnäuzigkeit bewies, bleibt die Borussia auf Tuchfühlung zu den Champions League-Plätzen – 1:0 bei Aufsteiger Arminia Bielefeld.

