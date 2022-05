Villarreal - Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Villarreal

Mit Gerard Moreno kehrt der eine Teil des etablierten Sturmduos nach Verletzung zurück in die Startelf, dafür droht der andere auszufallen: Arnaut Danjuma verpasste mit einer Fußverletzung das Abschlusstraining am Montag. Boulaye Dia könnte seinen Platz in der Spitze einnehmen. Ansonsten dürfte Trainer Unai Emery auf seine Hinspiel-Elf setzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

FC Liverpool

Beim 1:0-Sieg in Newcastle am Samstag rotierte Jürgen Klopp kräftig durch und schonte somit einige Stammspieler. Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago und Mohamed Salah dürften heute allesamt wieder in der Startelf stehen. Ohnehin scheint Klopp seine beste Elf längst gefunden zu haben.