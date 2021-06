Stuttgart verpflichtet Ito

Der VfB Stuttgart hat ein Talent aus der zweiten japanischen Liga an Land gezogen. Wie die Schwaben offiziell vermelden, kommt Hiroki Ito von Jubilo Itawa. Der 22-jährige Innenverteidiger wird Anfang Juli in die Saisonvorbereitung einsteigen. Ito ist zunächst für die U21 eingeplant, soll allerdings an den Profikader herangeführt werden. Über die Vertragslänge machen die Stuttgarter keine Angaben.

Diamantenauge Sven Mislintat freut sich über den Transfer: „Hiroki bringt die fußballerischen und die körperlichen Voraussetzungen mit, um mittelfristig den Sprung in den Kader unserer Profimannschaft zu schaffen. Er wird zunächst den Weg über die U21 gehen und soll sich Schritt für Schritt an den europäischen Fußball gewöhnen. Wir sind davon überzeugt, dass Hiroki dies aufgrund seiner Mentalität schnell gelingen wird und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“