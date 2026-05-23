Rekordtransfer: Freiburg präsentiert Backhaus – Werder holt Hein

Werder Bremen und der SC Freiburg vollziehen einen Torwartwechsel. Wie der Europa League-Finalist bekanntgibt, wechselt Mio Backhaus von den Grün-Weißen zum SCF. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro plus drei weitere Millionen als mögliche Boni an den Nordklub. Über die konkrete Vertragslänge macht Freiburg keine Angabe.

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„Mio hat in seiner ersten Bundesligasaison eindrucksvoll nachgewiesen, auf welchem hohen Niveau er spielen kann. Seine ruhige und konzentrierte Art kann anstecken“, erklärt Vorstand Jochen Saier. Backhaus ergänzt: „Es ist eine Türe aufgegangen, bei der ich das Gefühl habe, da passe ich genau durch. Das Gesamtpaket aus den Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, der Stadt, dem Stadion und dem Fußball, der in Freiburg gespielt wird, hat zu dieser Entscheidung geführt.“

Für Freiburg ist der Torhüter der neue Rekordzugang, womit klar sein dürfte, dass Noah Atubolu (23) den Breisgau verlässt. Interessenten an dem deutschen U21-Nationalspieler gibt es vor allem in England. Backhaus wiederum stand bei etlichen Teams aus dem In- und Ausland auf der Liste.

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Der 22-Jährige stammt aus der Werder-Jugend und hat erst in der abgelaufenen Saison die Rolle des Stammtorhüters bei den Grün-Weißen übernommen. Nach ein paar etwas wackeligen Spielen zum Hinrundenstart entwickelte sich der 1,94 Meter große Keeper schnell zum Leistungsträger und hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Bremer.

Bremen verkündet Ersatz

Einen Backhaus-Nachfolger hat Werder unterdessen auch schon gefunden. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wurde die Kaufoption für Leihkeeper Karl Hein (24) gezogen. Festgeschriebene drei Millionen Euro fließen an den FC Arsenal. Nach FT-Infos hat Hein für vier Jahre an der Weser unterschrieben.

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„Karl hat bereits in der vergangenen Saison nachgewiesen, dass er ein Torwart auf Top-Niveau ist. Daher freuen wir uns, dass wir auch in der kommenden Spielzeit mit einer starken Nummer 1 in die Saison gehen“, führt Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz aus.