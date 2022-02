Szalai in Basel: Vier-Stunden-Deal und Torpremiere

Als sich der FC Basel bei Ádám Szalai meldete, blieb nicht mehr viel Zeit für einen Transfer. Gegenüber ‚Blick TV‘ berichtet der Torjäger, dass der Deal „in vier Stunden über die Bühne gehen“ musste. Denn noch am gleichen Tag schloss das Transferfenster in der Schweiz.

„Ich wohne in Heidelberg und bin zwischen Heidelberg und Mainz gependelt. Ich bin oft einfach mit dem Zug gefahren. Weil es nach dem Training passiert ist, war ich im Zug wieder zurück Richtung Heidelberg. Da mussten wir einfach die ganzen Sachen im Zug besprechen“, so Szalai weiter.

Einstand nach Maß

Probleme, sich zu einigen, hatten beide Parteien aber nicht und so klappte es am Ende mit dem Last Minute-Deal. Dieser hat sich für den FC Basel gestern Abend dann auch direkt ausgezahlt. Beim 3:0 gegen Lausanne gab Szalai sein Debüt. Zur Halbzeit kam der 34-Jährige ins Spiel, zwanzig Minuten später traf er per Kopf zum 2:0.

Beim Abpfiff hieß es 3:0 – Köln-Leihgabe Noah Katterbach (20) hatte den Schlusspunkt gesetzt – und der FC Basel schiebt sich mit dem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vor. Szalais besondere Zugfahrt hat sich gelohnt.